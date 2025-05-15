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Лишний вес в этом возрасте влияет на склонность к ожирению во взрослой жизни

Лишний вес в этом возрасте влияет на склонность к ожирению во взрослой жизни
Лишний вес в детстве повышает риск ожирения
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Избыточный вес в детстве повышает риск ожирения во взрослом возрасте. К такому выводу пришли учёные из Нидерландов. Свои выводы они представили на Европейском конгрессе по ожирению.

В ходе анализа медицинских карт более 3500 детей было установлено, что высокий ИМТ в возрасте шести лет резко повышает вероятность наличия избыточного веса в 18-летнем возрасте. Это открытие заставляет задуматься о важности детского питания и образа жизни в формировании здоровых привычек на всю последующую жизнь.

Также исследование показало, что, если ребёнок с высоким ИМТ достигнет здорового веса к шести годам, он больше не будет находиться в группе риска.

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