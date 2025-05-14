Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Ирина Шейк показала очень редкие кадры с дочерью

Ирина Шейк показала очень редкие кадры с дочерью
Ирина Шейк
Аудио-версия:
Комментарии

Манекенщица поделилась тем, как проводит время с маленькой Леей. Недавно дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера исполнилось семь лет. Звёздные родители стараются оберегать девочку от чрезмерного внимания. В честь Дня матери супермодель поделилась редкими фотографиями с малышкой.

Дочь Ирины Шейк

Дочь Ирины Шейк

Фото: Из личного архива Ирины Шейк

На опубликованных кадрах запечатлено, как Ирина и Лея дурачатся на пляже и вместе пьют коктейли. Несмотря на то что периодически девочка попадает в объективы папарацци, Шейк по-прежнему закрывает её лицо эмодзи.

Ирина Шейк с дочерью Леей

Ирина Шейк с дочерью Леей

Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Лея появилась на свет в марте 2017 года. Её отец — голливудский актёр Брэдли Купер. С ним Ирина рассталась несколько лет назад. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают хорошие отношения ради дочери.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Гордон Рамзи показал, как тренируется для предстоящего триатлонного старта Ironman
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android