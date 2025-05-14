Ирина Шейк показала очень редкие кадры с дочерью

Манекенщица поделилась тем, как проводит время с маленькой Леей. Недавно дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера исполнилось семь лет. Звёздные родители стараются оберегать девочку от чрезмерного внимания. В честь Дня матери супермодель поделилась редкими фотографиями с малышкой.

Дочь Ирины Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

На опубликованных кадрах запечатлено, как Ирина и Лея дурачатся на пляже и вместе пьют коктейли. Несмотря на то что периодически девочка попадает в объективы папарацци, Шейк по-прежнему закрывает её лицо эмодзи.

Ирина Шейк с дочерью Леей Фото: Из личного архива Ирины Шейк

Лея появилась на свет в марте 2017 года. Её отец — голливудский актёр Брэдли Купер. С ним Ирина рассталась несколько лет назад. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают хорошие отношения ради дочери.

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