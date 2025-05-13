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Кот совершил самый длинный прыжок в мире и попал в Книгу Гиннесса

Кот совершил самый длинный прыжок в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Кот Оскар
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Ради такого результата пушистый тренировался несколько лет. Кот Оскар попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря тому, что смог выполнить прыжок длиной более 2,5 м.

Хозяин усатого рассказал, что научил питомца выполнять трюк с помощью вкусного поощрения. Сначала Оскар прыгал на несколько десятков сантиметров, потом стал делать это через обруч. Теперь же коту подвластны прыжки на внушительное расстояние.

Для того чтобы установить мировой рекорд, Оскару понадобилось два года. На протяжении этого времени он ежедневно делал по несколько десятков прыжков. Общее количество попыток уже давно перевалило за 1000.

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