Как манера есть мороженое раскрывает вашу личность, объяснила психолог

Поведенческий психолог Джо Хеммингс рассказал, что стиль употребления сладости — от агрессивных укусов до медленного облизывания — отражает ключевые черты характера.

Как объяснил эксперт, люди, которые смело вгрызаются в мороженое, не боясь «заморозки мозга», обычно более уверены в себе, импульсивны и склонны к риску. Те, кто предпочитает неспешно облизывать десерт, напротив, методичны, терпеливы и романтичны. Отдельно эксперт выделяет тех, кто кусает мороженое осторожно, — такие люди, как правило, вдумчивы, мягки и немного сдержанны.

По словам Хеммингс, важно и то, как быстро вы справляетесь с десертом. Те, кто съедает мороженое за минуту, часто энергичны, нетерпеливы и ищут мгновенной «дозы» удовольствия. А вот те, кто растягивает процесс, демонстрируют целеустремлённость и умение концентрироваться на ощущениях.

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