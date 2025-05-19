Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Парфюм как у Рианны: блогерша раскрыла секрет аромата певицы

Парфюм — как у Рианны: блогерша раскрыла секрет аромата певицы
Рианна
Аудио-версия:
Комментарии

Сделать такой аромат можно в домашних условиях. Разные знаменитости не раз признавались, что Рианна — звезда, от которой всегда очень приятно пахнет. Оказывается, чтобы создать райский парфюм, певица делает определённую смесь из масел.

Блогерша с ником @mariechiel раскрыла в личном блоге рецепт того самого запаха, который уже стал легендарным в Голливуде. За основу нужно взять любое масло без запаха. Мария советует использовать жожоба.

В базу необходимо добавить шесть капель белого мускуса, шесть капель эфирного масла болгарской розы и шесть капель магнолии. Далее всё перемешать. Блогерша порекомендовала наносить получившееся средство на кожу после душа, чтобы эффект был более ярким и стойким.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Гвинет Пэлтроу поделилась простым трюком, который помогает ей избежать перегрузки от жизни
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android