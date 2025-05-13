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17 мая в Москве состоится эстафета по Садовому кольцу

Возрождение исторической традиции: 17 мая в Москве состоится эстафета по Садовому кольцу
Забег «Садовое кольцо»
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Садовое кольцо вновь примет историческую легкоатлетическую эстафету на 15 км и станет главным местом спортивного притяжения.

Маршрут эстафеты будет пролегать по всей окружности Садового кольца и охватит знаковые места Москвы, его протяженность составит 15 км. Событие станет не просто спортивным соревнованием, а настоящим возрождением исторической традиции.

  • Дата: 17 мая
  • Время: 6:00 —10:15
  • Старт эстафеты: Зубовский бул., 4, стр. 1 (от здания «РИА Новости»)
  • Финишная точка эстафеты: ЦПКиО им. Горького

Фото: Беговое сообщество

Для тех, кто не успел зарегистрироваться онлайн, предусмотрена офлайн-регистрация в дни выдачи стартовых пакетов 13.05.2025 — 15.05.2025. Это станет возможным в случае, если после завершения онлайн-регистрации останутся свободные места.

Программа

  • 6:00 — Открытие стартового и финишного городков, начало работы раздевалок и камер хранения
  • 7:00 — Старт эстафеты
  • 7:05 — Старт забега на 15 км
  • 7:30 — Окончание активностей на старте
  • 9:00 — Выступление кавер-бэнда на сцене финишного городка
  • 9:30 — Награждение победителей эстафеты и забега на 15 км
  • 9:45 — Закрытие финиша
  • 9:45 — Выступление кавер-бэнда на сцене финишного городка
  • 10:15 — Окончание активностей в финишном городке

Общий денежный призовой фонд составит 1,5 млн рублей, также среди призов — новые автомобили «Москвич 3е».

Все участники эстафеты получают финишные медали, а команды победителей и призёров эстафеты (первые три места) будут награждены кубками.

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