Возрождение исторической традиции: 17 мая в Москве состоится эстафета по Садовому кольцу

Садовое кольцо вновь примет историческую легкоатлетическую эстафету на 15 км и станет главным местом спортивного притяжения.
Маршрут эстафеты будет пролегать по всей окружности Садового кольца и охватит знаковые места Москвы, его протяженность составит 15 км. Событие станет не просто спортивным соревнованием, а настоящим возрождением исторической традиции.
- Дата: 17 мая
- Время: 6:00 —10:15
- Старт эстафеты: Зубовский бул., 4, стр. 1 (от здания «РИА Новости»)
- Финишная точка эстафеты: ЦПКиО им. Горького
Фото: Беговое сообщество
Для тех, кто не успел зарегистрироваться онлайн, предусмотрена офлайн-регистрация в дни выдачи стартовых пакетов 13.05.2025 — 15.05.2025. Это станет возможным в случае, если после завершения онлайн-регистрации останутся свободные места.
Программа
- 6:00 — Открытие стартового и финишного городков, начало работы раздевалок и камер хранения
- 7:00 — Старт эстафеты
- 7:05 — Старт забега на 15 км
- 7:30 — Окончание активностей на старте
- 9:00 — Выступление кавер-бэнда на сцене финишного городка
- 9:30 — Награждение победителей эстафеты и забега на 15 км
- 9:45 — Закрытие финиша
- 9:45 — Выступление кавер-бэнда на сцене финишного городка
- 10:15 — Окончание активностей в финишном городке
Общий денежный призовой фонд составит 1,5 млн рублей, также среди призов — новые автомобили «Москвич 3е».
Все участники эстафеты получают финишные медали, а команды победителей и призёров эстафеты (первые три места) будут награждены кубками.
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