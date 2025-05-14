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В России утвердили список запрещённых к содержанию животных

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу запрет на содержание опасных и экзотических животных. Соответствующий перечень, включающий более 120 видов, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение было принято согласно положениям федерального законодательства, регламентирующего правила обращения с домашними животными. Перечень включает около 120 видов представителей животного мира, распределённых по восьми категориям:

пресмыкающиеся;

земноводные;

паукообразные;

млекопитающие;

птицы;

хрящевые рыбы;

костные рыбы;

коралловые полипы.

Например, к числу запрещённых видов отнесены ядовитые змеи (кобры, все виды мамб, тайпан, цепочная гадюка), гигантские питоны длиной свыше четырёх метров, крупные представители семейства кошачьих (львы, тигры, леопарды, снежные барсы, ягуары, ирбисы, пумы), парнокопытные животные, разные виды скорпионов и пауков, каймановые черепахи крупнее 30 см, дикие волки и прочие потенциально опасные звери.

Запрет действует до 1 сентября 2031 года.

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