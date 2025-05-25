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Эксперт призвал исключить из рациона 4 группы продуктов, если вы хотите дожить до 100 лет

Эксперт призвал исключить из рациона 4 группы продуктов, если вы хотите дожить до 100 лет
Эксперт призвал исключить 4 продукта из рациона
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Специалист по долголетию Дэн Бюттнер, изучающий «голубые зоны» — регионы, где люди живут дольше всего, — назвал четыре продукта, которые лучше исключить из рациона, чтобы увеличить шансы дожить до 100 лет.

Обработанное мясо. Ветчина, бекон, колбасы и другие мясные продукты повышают риск рака кишечника из-за содержания нитратов и других вредных веществ.

Сладкие напитки и упакованные сладости. Избыток сахара ведёт к ожирению, диабету и болезням сердца. Вместо конфет эксперт советует включать в рацион фрукты и сухофрукты.

Солёные закуски (чипсы, снеки). Чрезмерное потребление соли повышает давление и увеличивает риск инсульта.

Рафинированные углеводы (белый хлеб, выпечка). Они приводят к резким скачкам сахара в крови и ускоряют старение.

Дэн Бюттнер отметил, что не стоит держать вредные продукты дома, — так вы избежите соблазна. Если очень хочется, купите небольшую порцию, но не запасайтесь.

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