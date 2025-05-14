Том Харди снялся для обложки журнала и произвёл фурор в Сети

Актёр позировал вместе с четвероногим другом. Том Харди стал героем обложки нового выпуска журнала Esquire. В этот раз он пришёл на съёмку не один. Компанию звезде фильма «Веном» составил его питомец — французский бульдог по кличке Блю.

Том Харди и Блю Фото: Esquire

Для фотосессии Харди надел классический брючный костюм в узкую полоску, а милым дополнением лука стал красный цветок в петлице. Кадры с Томом моментально завирусились в Сети. Поклонницы артиста атакуют комментарии.

«Какие милашки», «Тот момент, когда хочется быть собакой», «Почему у брутальных мужчин всегда такие очаровательные питомцы», «Такие классные. Блю похож на Тома», — пишут пользовательницы Сети.

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