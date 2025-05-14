Российские мужчины стали на четверть активнее покупать парфюмерию

Согласно исследованию Yota на основе обезличенных данных абонентов, среди россиян увеличился спрос на покупку парфюмерии через интернет. В первом квартале 2025 года мужчины стали на 23% активнее интересоваться онлайн-шопингом парфюма относительно того же периода годом ранее. У женщин показатель вырос на 20%. По времени, проведённому на парфюмерных маркетплейсах, мужчины почти догнали женскую аудиторию — их доля составляет 45% от потраченного на тематических сайтах времени против 55% у представительниц прекрасного пола.

В целом интерес россиян к шоппингу в косметическом сегменте остаётся стабильно высоким — средний трафик на сайтах таких магазинов вырос на 6%. При этом 67% покупок косметики онлайн приходится на женщин.

Чаще остальных парфюмерию и косметику в Сети покупают жители Саранска, Салехарда и Кызыла. В десятку лидеров также вошли Горно-Алтайск, Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков и Майкоп. В целом больше половины трафика (63%) пользователей приходится на людей в возрасте 26-35 и 36-45 лет.

Аналитики Yota выяснили, что подавляющее лидерство по объёмам трафика (92%) сохраняют сайты крупных бьюти-ритейлеров — «Золотого Яблока», «Рив Гош», «Лэтуаль», «Иль де ботэ» и других.

Наиболее активный рост в первом квартале этого года показали сайты с корейской косметикой (+45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Вырос интерес к онлайн-магазинам сетевых бьюти-компаний вроде Avon и Oriflame (+35%) и парфюмерным маркетплейсам (+23%). Также на 14% увеличился спрос на бюджетный сегмент косметики — «Подружка», «Улыбка радуги» и другие.