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Плюшевые монстрики Лабубу захватили Сеть. Что это и для чего их массово скупают

Плюшевые монстрики Лабубу захватили Сеть. Что это и для чего их массово скупают?
Игрушки Лабубу
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Странный тренд набирает популярность среди модниц. Блогеры ринулись массово скупать плюшевых монстриков Лабубу. Средняя стоимость одной игрушки составляет несколько десятков тысяч рублей. Инфлюенсеры используют их в качестве брелоков, дизайнерских предметов интерьера и просто как плюшевых «медвежат».

Этих странных монстриков создал иллюстратор Касинг Лунг для китайского бренда Pop Mart. Художник рассказал, что вдохновился европейскими сказками и уникальной эстетикой скандинавской природы. В результате получились такие забавные и немного жуткие игрушки.

В России популярность Лабубу тоже растёт. Только за последние несколько месяцев спрос на монстриков вырос в пять раз. В основном игрушки привозят в страну байеры. Купить самый простой набор Лабубу у перекупщиков можно за 50 тысяч рублей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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