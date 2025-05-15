Плюшевые монстрики Лабубу захватили Сеть. Что это и для чего их массово скупают?

Странный тренд набирает популярность среди модниц. Блогеры ринулись массово скупать плюшевых монстриков Лабубу. Средняя стоимость одной игрушки составляет несколько десятков тысяч рублей. Инфлюенсеры используют их в качестве брелоков, дизайнерских предметов интерьера и просто как плюшевых «медвежат».

Этих странных монстриков создал иллюстратор Касинг Лунг для китайского бренда Pop Mart. Художник рассказал, что вдохновился европейскими сказками и уникальной эстетикой скандинавской природы. В результате получились такие забавные и немного жуткие игрушки.

В России популярность Лабубу тоже растёт. Только за последние несколько месяцев спрос на монстриков вырос в пять раз. В основном игрушки привозят в страну байеры. Купить самый простой набор Лабубу у перекупщиков можно за 50 тысяч рублей.

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