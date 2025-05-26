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Эксперт рассказал, какие травмы обычно связаны с началом тёплого сезона

В тёплое время года увеличивается количество травм различного характера. Николай Кондырев — ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского университета — объяснил, какие травмы обычно связаны с началом тёплого сезона.

Самые частые поводы обращения к травматологу:

ранения и глубокие порезы. Работа с режущими инструментами (топорами, болгаркой, ножами) становится источником большинства бытовых травм;

ампутации конечностей. Использование электропил и инструментов может закончиться потерей пальца или другой части руки;

ожоги. Попытки самостоятельно разводить огонь, готовить шашлык или поддерживать костёр заканчиваются термическими поражениями кожи;

повреждение позвоночника и суставов. Перегрузка организма при выполнении непривычной физической работы (копка грядок, перенос тяжестей) приводит к растяжениям мышц и травмам позвоночника.

Николай Кондырев напомнил, что современные технологии позволяют быстро создавать индивидуальные протезы и импланты с помощью трёхмерного моделирования. Точные модели дефектов позволяют заранее подготовить необходимые материалы и сократить время оперативного вмешательства.

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