Редкий выход: Роберт Де Ниро стал звездой Каннского кинофестиваля

Актёр получил почётную награду. В последнее время Роберт Де Ниро не так часто выходит в свет, поэтому его появление на Каннском кинофестивале стало приятным сюрпризом для публики. Артист пришёл на церемонию в компании своей возлюбленной Тиффани Чен.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен Фото: Monica Schipper/Getty Images

Де Ниро стал первым в этом году, кто получил заветную «Золотую пальмовую ветвь». Статуэтку за общий вклад в кинематограф ему вручил Леонардо Ди Каприо. Актёры вместе снимались в фильме «Убийца цветочной луны».

За годы карьеры 81-летний Де Ниро снялся в 110 фильмах. Многие из картин с его участием вошли в золотую коллекцию голливудского кинематографа. В последнее время артист ведёт закрытый образ жизни, посвящая себя семье.

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