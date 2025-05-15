Сыр Арнольда Шварценеггера рассказал, что похудел на 14 кг, отказавшись от одного продукта

Наследник культуриста не один год искал рецепт идеальной фигуры. Кристофер Шварценеггер рассказал, что со школьных времён боролся с лишним весом. Он перепробовал десятки диет и тренировок, но самым эффективным подходом оказался отказ от хлеба.

Кристофер рассказал, что в течение 40 дней держал пост перед Пасхой. В результате ему удалось избавиться от 14 лишних килограммов.

Похудение не произошло за одну ночь, мне понадобилось сделать много проб и ошибок. И даже сейчас, когда вы говорите о моих фото до и после, я пока не чувствую себя «после». Я не ощущаю, что достиг этой точки, — поделился Кристофер.

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