На Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка

14 мая 2025 года астрономы зарегистрировали самую мощную солнечную вспышку текущего года класса X2.7. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Вспышка произошла в 11:20 мск. Энергетический выброс охватил всё северное полушарие Солнца.

Событие случилось примерно в 70 градусах от направления Солнце — Земля. Такое положение относительно безопасно, однако в случае большого коронального выброса вещество может достигнуть нашей планеты ориентировочно в ближайшую пятницу. Возможны слабые возмущения магнитосферы и помехи со стороны спутниковой навигации и радиосвязи.

Сейчас наблюдается пауза в активности, но это может быть как окончанием всплеска, так и временным затишьем, отмечают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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