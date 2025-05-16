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Джастин Бибер выпустил халат для своего маленького сына и растрогал Сеть

Джастин Бибер выпустил халат для своего маленького сына и растрогал Сеть
Джастин Бибер
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Певец умилил поклонников. Джастин Бибер наслаждается отцовством и старается сделать каждое мгновение со своим сыном Джеком Блюзом запоминающимся. На днях артист показал милый банный комплект, который выпустил под своим брендом специально для малыша.

Фото: Из личного архива Джастина Бибера

Бибер опубликовал с личном блоге фото, на котором запечатлены крошечный белый халат и шапочка. Аналогичные носит и сам Джастин.

«Какая милота», «Джастин прекрасный отец», «Он такой трогательный папа. Это дорогого стоит», «Джастин просто душка», — написали пользователи Сети.

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