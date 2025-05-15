Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Остеопат назвал лучшие позы для сна при болях в спине и храпе

Остеопат назвал лучшие позы для сна при болях в спине и храпе
Лучшие позы для сна при болях в спине и храпе
Аудио-версия:
Комментарии

Положение тела во время отдыха напрямую влияет на качество сна и общее самочувствие. Остеопат Майкл Фатика назвал оптимальные позы для сна, которые помогут уменьшить боли в спине и снизить интенсивность храпа.

По словам эксперта, при болях в спине следует отказаться от положения лицом вниз, чтобы избежать повышенного давления на позвоночник и шею.

Вместо этого попробуйте спать в одной из двух поз: первая — на боку с подтянутыми коленями, вторая — на спине с небольшой подушкой под задней частью коленей, чтобы поддерживать естественный изгиб поясницы.

При проблемах с дыханием и храпе остеопат не советует спать на спине — под действием силы тяжести язык и мягкое нёбо могут западать назад и сужать дыхательные пути. Лучше выбирать позу на боку.

Читайте также:
Не нужно ходить в спортзал. Доктор рассказал, как сжечь 500 калорий, не вспотев

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android