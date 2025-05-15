Остеопат назвал лучшие позы для сна при болях в спине и храпе

Положение тела во время отдыха напрямую влияет на качество сна и общее самочувствие. Остеопат Майкл Фатика назвал оптимальные позы для сна, которые помогут уменьшить боли в спине и снизить интенсивность храпа.

По словам эксперта, при болях в спине следует отказаться от положения лицом вниз, чтобы избежать повышенного давления на позвоночник и шею.

Вместо этого попробуйте спать в одной из двух поз: первая — на боку с подтянутыми коленями, вторая — на спине с небольшой подушкой под задней частью коленей, чтобы поддерживать естественный изгиб поясницы.

При проблемах с дыханием и храпе остеопат не советует спать на спине — под действием силы тяжести язык и мягкое нёбо могут западать назад и сужать дыхательные пути. Лучше выбирать позу на боку.

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