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Названы самые красивые пляжи Европы

Названы самые красивые пляжи Европы
Самый красивый пляж Европы
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Самая красивая локация находится в Греции. Эксперты туристической организации European Best Destinations составили рейтинг лучших пляжей Европы. На первой строчке — Порт Гларокавос, который находится на полуострове Кассандра на севере Греции. Из-за бирюзовой воды и золотистого песка его часто называют «голубой лагуной».

Второе место досталось набережной Кала Брандичи на итальянской Сардинии в Средиземном море. За кристально чистую воду и мелкий белоснежный песок он получил название «маленький Таити».

Почётная бронза у островного берега Кала Прегонда на испанском острове Мннорка. Пляж известен своим красновато-золотистым песком и чистейшей водой. Ещё в рейтинг попали пляжи Кала Луна в Италии, Гале Фонтаньяш в Португалии, Ла Пелоза на Сардинии, а также Плайя-де-Лос-Муэртос в Испании.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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