Женщина готовила без остановки 140 часов и попала в Книгу Гиннесса

У неё была необычная цель. Шеф-повар Эветт Куибиа из Австралии установила мировой рекорд, продолжая готовить без остановки 140 часов, 11 минут и 11 секунд. Эветт родилась в Либерии, 30% населения которой живёт за чертой бедности. С детства у повара была мечта изменить жизнь своей семьи и других людей, которые оказались в тяжёлом положении.

Я всегда мечтала быть великой или сделать что-то необычное. Я очень амбициозная и мечтаю о большом. Но из-за жизни, которая у меня была, я чувствую, что у меня не было возможности делать то, что позволяло мне быть тем человеком, которым я хотела быть, — поделилась Эветт.

Во время попытки Куибиа готовила традиционные либерийские блюда и раздавала их всем желающим. За пять дней она накормила несколько сотен человек.

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