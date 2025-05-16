Учёные рассказали, чем грозит слишком долгий сон

Длительный сон может негативно влиять на когнитивные функции. К такому выводу пришли учёные из Техасского университета в Сан-Антонио, проанализировав данные 1853 участников Фрамингемского исследования сердца.

Авторы подчёркивают, что сон более девяти часов связан со снижением когнитивных способностей. Причём сильнее всего страдают память, зрительно-пространственные навыки и исполнительные функции. Наибольший вред наблюдается у людей с симптомами депрессии (независимо от приёма антидепрессантов).

Для дальнейшего выяснения связи между нарушениями сна и когнитивными изменениями необходимы дальнейшие долговременные исследования, включающие крупномасштабные мультимодальные подходы.

Исследование было опубликовано в журнале Alzheimer’s Association.

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