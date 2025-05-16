Принц Уильям рассказал о тяжёлой боли, которую родители и дети могут причинить друг другу

Наследник британского престола поделился своим горем. Принцу Уэльскому было всего 15, когда трагически погибла его мать — принцесса Диана. Став взрослым, Уильям начал поддерживать детей и родителей, которым пришлось пережить такую же потерю.

Это горе — самая страшная боль, которую когда-либо может пережить ребёнок или взрослый. Мы не можем предотвратить эти потери, но можем попытаться сделать всё, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с бедой, и помочь им вернуться к нормальному образу жизни», — поделился принц.

За 16 лет работы Уильям слышал сотни историй людей, потерявших близких. По его словам, время не лечит, но притупляет боль и даёт силы на то, чтобы продолжать двигаться вперёд.

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