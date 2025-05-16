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В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

В Госдуме предложили ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости
Дополнительный отпуск для повышения рождаемости
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Депутат Госдумы Георгий Арапов (фракция «Новые люди») выдвинул идею ввести в России дополнительный оплачиваемый отпуск — «демографическую неделю». Соответствующее обращение направлено министру труда Антону Котякову.

Суть инициативы — ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь дней для всех работающих граждан. По словам Арапова, «демографическая неделя» снизит стресс в семье и создать комфортные условия для принятия решения о рождении детей. Также будет польза и для одиноких работников: у них будет возможность познакомиться с партнёром и укрепить отношения.

Депутат отмечает, что суммарный коэффициент рождаемости в России упал до рекордно низкого уровня, 1,41 ребёнка на женщину. При этом 40% домохозяйств — это одинокие люди (около 25 млн граждан). Арапов подчеркнул, что за 20 лет число одиноких выросло почти вдвое, большинство из них это люди трудоспособного возраста (57,4%).

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