Белла Хадид рассказала о жизни с тяжёлым диагнозом

В 2012 году у модели обнаружили болезнь Лайма. Белла Хадид рассказала, что для неё даже самые банальные повседневные действия бывают задачей со звёздочкой. По словам манекенщицы, она часто мучится от сильных болей.

Если у меня выходной и у меня получилось принять душ и самостоятельно приготовить завтрак — это достижение. Наше интервью сегодня было в три часа дня. Но моё утро выдалось тяжёлым. До 11 часов я испытывала мучительную боль. Можно ли сделать так, чтобы это звучало немного красивее и менее драматично? — сказала Хадид в новом интервью.

В 2023-м из-за болезни Белле пришлось на время оставить модельную карьеру. Практически год она посвятила сложной терапии, которая, к счастью, дала положительный результат.

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