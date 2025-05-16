«МегаФон» ускорил мобильный интернет для дачников Подмосковья

«МегаФон» модернизировал инфраструктуру в дачных локациях Подмосковья. Мобильный интернет с максимальной скоростью до 195 Мбит/с стал доступен в десятках коттеджных посёлков, деревень и СНТ по всему региону.

Скоростной интернет появился в населённых пунктах 14 городских округов. Работы затронули Сергиев Посад, Красногорск, Ленинский, Дмитров, Егорьевск, Пушкино, СНТ в Раменском и Истринском округах. Благодаря модернизированным базовым станциям жители данных районов могут просматривать фильмы в высоком качестве, общаться по видеосвязи и управлять большим количеством умных устройств.

В ходе работ инженеры внедрили дополнительные технологии. MIMO 2×2 способна передавать данные одновременно по двум каналам, что увеличивает пропускную способность сети, а VoLTE позволяет абонентам одновременно совершать голосовые вызовы и пользоваться мобильным интернетом без потери скорости и качества звонка. Также увеличено покрытие доступа скоростного мобильного интернета.

Директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай отметил важность доступа к быстрому интернету для дачников: «Летом дачные поселки становятся для москвичей и жителей Подмосковья вторым домом. Многие продолжают работать и учиться онлайн, поэтому нам было важно подготовить сеть к повышенной нагрузке и обеспечить абонентов бесперебойным сигналом и высокоскоростным мобильным интернетом даже в небольших населённых пунктах области».

Ранее «МегаФон» провёл масштабную модернизацию сети к летнему сезону в 36 регионах России. Скорость передачи данных выросла в среднем на 20%. Улучшения также коснулись и популярных туристических маршрутов страны.