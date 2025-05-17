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Это 60-секундное письменное задание может выявить самые ранние признаки деменции

Это 60-секундное письменное задание может выявить самые ранние признаки деменции
Тест может выявить самые ранние признаки деменции
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Для теста вам понадобятся только ручка, бумага и таймер. Он позволяет обнаружить когнитивные нарушения задолго до появления серьёзных симптомов, говорят учёные.

Тест работает очень просто. Сначала выберите категорию, например, фрукты, животные или телешоу. За 60 секунд запишите как можно больше примеров. Если ваш результат менее 15 названий, то у вас возможны когнитивные нарушения. 15-20 — это нормальный результат, а более 21 — отличный показатель.

Другие подобные тесты также могут быть использованы для выявления потенциальных признаков слабоумия. Одним из самых известных является тест по рисованию аналоговых часов.

Пациенту нужно нарисовать циферблат и поставить стрелки на 11:10. Ошибки (кривой круг, неправильные цифры) могут указывать на проблемы с исполнительной функцией мозга — один из первых признаков деменции.

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