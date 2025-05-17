Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Кайя Гербер восхитила публику стройными ногами в дерзком образе

Кайя Гербер восхитила публику стройными ногами в дерзком образе
Кайя Гербер
Аудио-версия:
Комментарии

Манекенщица сияла на ковровой дорожке. Кайя Гербер посетила премьеру сериала «Сверхкомбинация», которая состоялась в Лос-Анджелесе. 23-летняя дочь Синди Кроуфорд позировала перед камерами в дерзком луке.

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Гербер выбрала для светского вечера образ, состоящий из облегающего боди и удлинённого пиджака в цвете графит. Изюминкой наряда стали чёрные чулки и туфли на шпильках. Разбавить лук Кайе удалось за счёт лёгкой укладки с локонами и естественного макияжа. В Сети наряд модели вызвал восторг.

«Идеальная», «С такими ногами такой образ просто шик», «Невероятно утончённо», «От неё исходит вайб моделей 90-х», «Прекрасная Кайя», — пишут поклонники манекенщицы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Редкий выход: Роберт Де Ниро стал звездой Каннского кинофестиваля
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android