Кайя Гербер восхитила публику стройными ногами в дерзком образе

Манекенщица сияла на ковровой дорожке. Кайя Гербер посетила премьеру сериала «Сверхкомбинация», которая состоялась в Лос-Анджелесе. 23-летняя дочь Синди Кроуфорд позировала перед камерами в дерзком луке.

Кайя Гербер Фото: Kevin Winter/Getty Images

Гербер выбрала для светского вечера образ, состоящий из облегающего боди и удлинённого пиджака в цвете графит. Изюминкой наряда стали чёрные чулки и туфли на шпильках. Разбавить лук Кайе удалось за счёт лёгкой укладки с локонами и естественного макияжа. В Сети наряд модели вызвал восторг.

«Идеальная», «С такими ногами такой образ просто шик», «Невероятно утончённо», «От неё исходит вайб моделей 90-х», «Прекрасная Кайя», — пишут поклонники манекенщицы.

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