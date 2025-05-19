Учёные вычислили идеальное количество шагов для профилактики рака

Крупное исследование Оксфордского университета с участием 85 тысяч человек показало, что ежедневная ходьба значительно снижает риск развития 13 видов рака. Учёные установили оптимальное количество шагов для профилактики онкологических заболеваний.
Авторы выяснили, что семь тысяч шагов в день снижают риск рака на 11%, девять тысяч — на 16%. Интересно, что дальнейшее увеличение шагов не даёт дополнительных преимуществ.
Учёные объяснили, что регулярная ходьба помогает контролировать уровень инсулина, связанного с развитием рака, поддерживать здоровый вес (ожирение — вторая причина онкологии), а также укреплять иммунную систему. Причём не обязательно выполнять упражнение за раз. Можно прогуливаться во время телефонных разговоров, использовать лестницу вместо лифта, ходить во время перерывов по офису.
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