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Дрессировщик рассказал о распространённой ошибке владельцев собак летом

Дрессировщик рассказал о распространённой ошибке владельцев собак летом
Ошибка владельцев собак летом
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Профессиональный дрессировщик Адам Спайви предупредил владельцев собак об опасном заблуждении, которое может привести к гибели животного в жаркую погоду. Речь идёт о распространённой практике давать собакам кубики льда при тепловом ударе.

Эксперт объяснил, что при тепловом ударе резкое охлаждение организма льдом может вызвать шок. Это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. В критических случаях подобные действия могут ухудшить состояние животного.

При тепловом ударе нужно перенести собаку в прохладное место и постепенно её охлаждать — смачивать лапы и тело водой комнатной температуры. Животному следует предложить прохладную (не ледяную!) воду для питья.

Признаки теплового удара у собак:

  • учащённое тяжёлое дыхание;
  • обильное слюнотечение;
  • слабость и потеря координации;
  • покраснение кожи или посинение дёсен;
  • потеря сознания.
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