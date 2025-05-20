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Житель Японии утратил возможность поднимать голову из-за телефона

Житель Японии утратил возможность поднимать голову из-за телефона
Мужчина разучился поднимать голову из-за телефона
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У молодого мужчины диагностировали необычное заболевание. Вся жизнь 25-летнего жителя Японии раньше была сосредоточена в телефоне. Парень испытывал проблемы с коммуникацией, а из-за травли в школе бросил учёбу и погрузился в мир мобильных игр.

Постепенно у молодого человека развился синдром опущенной головы. Из-за частого нахождения в неестественном положении у него появились боли в шее, трудности с глотанием и сильная потеря веса. Кроме того, со временем у пациента развилась выпуклость на затылке.

Только после этого парень обратился к врачам. Вылечиться от тяжёлого недуга ему удалось лишь с помощью операции. Сейчас молодой человек восстанавливается дома.

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