92-летняя пенсионерка стала самой возрастной участницей Казанского марафона

Бегунья увлеклась спортом в 2002 году. 92-летняя жительница Подольска Клара Богатова получила золотую медаль Казанского марафона, став самой возрастной участницей за всю историю забега.

Бабушка начала вести активный образ жизни после выхода на пенсию. Она рассказала, что бег стал для неё не просто хобби, а практически образом жизни. Всего за плечами Клары Степановны порядка тысячи забегов по всему миру.

Для меня началась новая, другая жизнь. Зимой я на лыжах, летом у меня бег. Бег каждую неделю. В субботу, в воскресенье раньше. Сейчас один раз в неделю обязательно. А так каждый день я тренируюсь. Это 5 км как минимум ежедневно», — рассказала Богатова.

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