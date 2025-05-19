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Дима Масленников, Валя Карнавал и другие блогеры: VK Fest назвал инфлюенсеров этого года

Дима Масленников, Валя Карнавал и другие блогеры: VK Fest назвал инфлюенсеров этого года
VK Fest
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Зрителей ждут выступления блогеров-музыкантов и комиков, автограф-сессии, спортивные челленджи с кумирами, конкурсы и розыгрыши призов. Предстоящий VK Fest соберёт в одном месте более 100 инфлюенсеров.

Ведущим VK Fest в Челябинске 14 июня станет Дима Масленников. А ещё столицу Южного Урала приедут Юля Гаврилина, Никита Сударь, Аня Pokrov, Егор Шкред (Егорик), Аслан Шукаша, Милана Хаметова и Вадим Спириденков.

Общаться с гостями в Сириусе 21 июня будет Гурам Амарян. К нему присоединятся TENDERLYBAE, Егор Шкред (Егорик), Вадим Спириденков, Kamil и AminKa.

Вести VK Fest в Казани предстоит Олесе Иванченко и Дмитрию Журавлёву. В столицу Татарстана 29 июня приедут также Валя Карнавал, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, Женя Лизогуб, Милана Некрасова и Гурам Амарян.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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