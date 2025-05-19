Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Масштабно и ярко: 17 мая в Москве прошла велогонка по Садовому кольцу

Масштабно и ярко: 17 мая в Москве прошла велогонка по Садовому кольцу
«Садовое кольцо»
Аудио-версия:
Комментарии

Участниками события стали более трёх тысяч спортсменов-любителей и профессионалов. Велосипедисты проехали от одного до семи кругов по перекрытому от автомобилей Садовому кольцу. Длина дистанции зависела от категории, в которой участвовал спортсмен — самые опытные проехали 109 км, а новички — 15,6 км. Все участники заездов получили памятные медали, а победители в своих кластерах и возрастных категориях — призы.

Это настоящий праздник, тем более гонка эта традиционная, проводится уже более 100 лет, это важная часть истории велоспорта столицы. Хочется поблагодарить правительство Москвы, которое очень много делает для велосипедного спорта, чтобы он продолжал и дальше развиваться в столице, — отметил Андрей Захаров, президент Федерации велосипедного спорта в городе Москве.

Заезд «Садовое кольцо» открыл сезон шоссейных велогонок, которые проводит Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта под эгидой Cyclingrace в Москве, Подмосковье и других регионах России. В соревнованиях принимают участие не только российские спортсмены-любители и профессионалы, но также и гонщики из стран ближнего зарубежья и других.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
92-летняя пенсионерка стала самой возрастной участницей Казанского марафона
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android