Масштабно и ярко: 17 мая в Москве прошла велогонка по Садовому кольцу

Участниками события стали более трёх тысяч спортсменов-любителей и профессионалов. Велосипедисты проехали от одного до семи кругов по перекрытому от автомобилей Садовому кольцу. Длина дистанции зависела от категории, в которой участвовал спортсмен — самые опытные проехали 109 км, а новички — 15,6 км. Все участники заездов получили памятные медали, а победители в своих кластерах и возрастных категориях — призы.

Это настоящий праздник, тем более гонка эта традиционная, проводится уже более 100 лет, это важная часть истории велоспорта столицы. Хочется поблагодарить правительство Москвы, которое очень много делает для велосипедного спорта, чтобы он продолжал и дальше развиваться в столице, — отметил Андрей Захаров, президент Федерации велосипедного спорта в городе Москве.

Заезд «Садовое кольцо» открыл сезон шоссейных велогонок, которые проводит Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта под эгидой Cyclingrace в Москве, Подмосковье и других регионах России. В соревнованиях принимают участие не только российские спортсмены-любители и профессионалы, но также и гонщики из стран ближнего зарубежья и других.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.