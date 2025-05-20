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Гидрометцентр: в Москве прохладная погода сменится тёплой и солнечной

Гидрометцентр: в Москве прохладная погода сменится тёплой и солнечной
Москвичей ждёт настоящее летнее тепло
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Метеорологи сообщили о скором изменении погоды в столичном регионе: если начало недели было дождливым и прохладным, то уже к выходным москвичей ждёт настоящее летнее тепло. Прогноз погоды опубликовал Гидрометцентр России.

В первой половине недели погоду в столице будет определять циклон, который принесёт дожди и понижение температуры.

С середины недели (с 21 мая) антициклон с юго-запада начнёт исправлять положение.

Интенсивность дождей будет уменьшаться, а температура начнёт постепенно повышаться. По данным синоптиков, к выходным дням температурный фон превысит майскую норму на 4 градуса, то есть придёт летняя погода.

В среду, 21 мая температура воздуха днём в Москве составит +8…+20 градусов, в четверг будет +20…+22 градуса. В пятницу, а также выходные дни воздух днём уже прогреется до +22…+27 градусов.

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