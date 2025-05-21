Врач объяснила, сколько соли можно употреблять в день в зависимости от пола и возраста

Диетолог Сюзанна Фишер назвала безопасную норму натрия (основного компонента соли) в день для мужчин, женщин и детей. По её словам, этот минерал необходим для баланса жидкостей, работы мышц и нервов, но его избыток может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Для женщин оптимальная доза — 1500 мг, а для мужчин — не более 2300 мг, но лучше придерживаться 1500 мг. Детям до 3 лет следует употреблять не более 1000 мг, от 4 до 8 лет — 1200 мг, от 9 до 13 лет — 1500 мг.

Для людей в возрасте от 14 до 50 лет безопасной считается суточная норма 1500–2300 мг, для людей в возрасте от 51 года до 70 лет — 1300 мг. Людям старше 70 лет допустимо употреблять не более 1200 мг натрия.

Людям с гипертонией, болезнями сердца и почек следует особенно строго контролировать потребление натрия и консультироваться с врачом, отметила Сюзанна Фишер. Избыток соли может привести к отёкам, вздутию живота, резкому набору веса и головным болям.

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