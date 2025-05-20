Международный полумарафон «ЗаБег.РФ»/ONE RUN объединит 26 стран

Старт пройдёт в девятый раз и объединит все регионы России: от Камчатки до Калининграда. В 2023 году к забегу впервые присоединились пять стран, а уже в 2025 году их количество достигло 25. Всего на старт международного полумарафона выйдут более 220 000 человек.

Несомненно, это самое сложное мероприятие, которое мы организуем, поэтому нам очень приятно, что интерес к нему постоянно растёт. Безусловно, смотреть на заряженных спортом людей, которые бегут, будучи объединёнными одной спортивной идеей, – это завораживает и даёт огромное количество сил, – прокомментировала Ксения Шойгу.

Вместе с Россией мероприятие состоится в Бахрейне, Бангладеш, Беларуси, Бразилии, Катаре, Китае, Египте, Индии, Тунисе, Киргизии, Малайзии, Непале, Пакистане, Катаре, Иордании, Саудовской Аравии, Сербии, Таджикистане, Чили, Ливане, Армении, Венесуэле, Узбекистане, Казахстане и Абхазии, где он проводится под названием One Run. Всего международный полумарафон объединит более 40 000 атлетов на четырёх континентах планеты.

Забег пройдёт на четырёх дистанциях: 1, 5, 10 и 21,1 км, маршруты которых охватывают центральные районы городов проведения, включая все основные достопримечательности. Так, например, в Египте участники отправятся в незабываемое беговое путешествие по плато Гиза в пригороде Каира, а в сербском Велико-Градиште трасса пройдёт вдоль набережной реки Дунай в сторону Серебряного озера, одного из самых красивых в Европе.

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