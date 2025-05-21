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На Каннском кинофестивале появился мужчина в костюме огромной птицы

На Каннском кинофестивале появился мужчина в костюме огромной птицы
Мужчина-птица в Каннах
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Личность пернатого гостя держат в секрете. Необычный посетитель стал звездой Каннского кинофестиваля. На днях состоялась премьера фильма «Умри, моя любовь» режиссёра Линн Рэнси. Главные роли в картине исполнили Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс. Впрочем, всё внимание публики и фотографов было приковано не к ним.

Любопытство зрителей вызвало появление на ковровой дорожке мужчины в костюме огромного кондора. Загадочный гость смело позировал перед камерами и вёл себя так, будто стоит на красной дорожке в смокинге, а не в перьях.

Кто именно скрывался за маской птицы, остаётся загадкой. Известно лишь, что появление пернатого было связано с документальной картиной «Я люблю Перу», которая тоже была представлена в Каннах.

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