Николь Кидман удивила публику чрезмерной худобой на премьере сериала

Актриса вышла в свет в Лос-Анджелесе. Николь Кидман посетила премьеру сериала «Девять совсем незнакомых людей», в котором исполнила главную роль. Для светского вечера голливудская дива выбрала образ с костюмом.

Николь Кидман Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Николь позировала перед камерами в чёрном приталенном жакете с глубоким декольте и расклешённых брюках. Она дополнила лук туфлями на шпильках и кожаными перчатками. Кидман сделала высокий хвост и завершила образ лёгким макияжем. В Сети выход актрисы вызвал много споров. Поклонники обратили внимание на то, что она заметно похудела.

«Какая худенькая», «Надеюсь, это просто эффект чёрного», «Статуэтка», «Мне кажется, кое-кто уже переборщил с диетами», «Нельзя же так себя мучить. Она явно чуть ли не из последних сил держится на ногах», — пишут пользователи Сети под фото Николь.

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