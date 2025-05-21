Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Николь Кидман удивила публику чрезмерной худобой на премьере сериала

Николь Кидман удивила публику чрезмерной худобой на премьере сериала
Николь Кидман
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса вышла в свет в Лос-Анджелесе. Николь Кидман посетила премьеру сериала «Девять совсем незнакомых людей», в котором исполнила главную роль. Для светского вечера голливудская дива выбрала образ с костюмом.

Николь Кидман

Николь Кидман

Фото: Frazer Harrison/Getty Images

Николь позировала перед камерами в чёрном приталенном жакете с глубоким декольте и расклешённых брюках. Она дополнила лук туфлями на шпильках и кожаными перчатками. Кидман сделала высокий хвост и завершила образ лёгким макияжем. В Сети выход актрисы вызвал много споров. Поклонники обратили внимание на то, что она заметно похудела.

«Какая худенькая», «Надеюсь, это просто эффект чёрного», «Статуэтка», «Мне кажется, кое-кто уже переборщил с диетами», «Нельзя же так себя мучить. Она явно чуть ли не из последних сил держится на ногах», — пишут пользователи Сети под фото Николь.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Хейли Бибер вышла в свет в платье, сделанном из наручных часов
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android