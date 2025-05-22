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Врач назвала 12 продуктов с высоким содержанием цинка для повышения уровня иммунитета

Врач назвала 12 продуктов с высоким содержанием цинка для повышения уровня иммунитета
12 продуктов с высоким содержанием цинка
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Цинк — важный минерал, необходимый для поддержания иммунитета, заживления ран, синтеза ДНК и других процессов в организме. Доктор фармацевтики Карен Бергер рассказала, в каких продуктах содержится больше всего цинка.

По словам эксперта, суточная норма для женщин составляет 8 мг, для мужчин — 11 мг.

Топ-12 продуктов с высоким содержанием цинка.

  1. Устрицы — лидеры по содержанию цинка (32–74 мг на порцию).
  2. Моллюски (крабы, омары, креветки) — от 1,4 до 6 мг на порцию.
  3. Лосось — 0,5 мг на порцию, а также источник омега-3.
  4. Красное мясо (говядина, свинина, баранина) — 4–10 мг в зависимости от вида.
  5. Птица (индейка, курица) — 1,5–5,5 мг.
  6. Бобовые (чечевица, фасоль, запечённые бобы) — 1,3–3,7 мг.
  7. Орехи (арахис, миндаль) — 0,7–2,3 мг.
  8. Семена (тыквы, подсолнечника, кунжута) — 1,7–2,8 мг.
  9. Яйца — 0,5 мг в одном яйце (желток богаче цинком).
  10. Тофу — около 4 мг на чашку.
  11. Молочные продукты (сыр, йогурт, молоко) — 1–3 мг.
  12. Обогащённые злаки и цельные зерна (овсянка, коричневый рис) — 1,4–3,75 мг.

Эксперт подчеркнула, что сбалансированное питание с включением этих продуктов поможет поддерживать необходимый уровень цинка и укрепить иммунную систему. Особенно важно следить за его потреблением в сезон простуд и инфекций.

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