Копия мамы: дочь Умы Турман впервые за долгое время вышла в свет

Звёздная мама старается держать девочку вдали от навязчивых взглядов публики. 12-летняя дочь Умы Турман Луна крайне редко выходит в свет, а в социальных сетях практически не появляются новые кадры с ней. Выпускной старшего сына актрисы Сая стал исключительным поводом.

Дети Умы Турман Фото: Эль Макферсон

Бывший муж звезды боевика «Убить Билла» Эль Макферсон поделился в личном блоге фотографией, сделанной на мероприятии. Для неё Луна, которая, к слову, стала ещё сильнее похожа на маму, позировала вместе с Саем.

До этого девочка появлялась на публике больше двух лет назад. Тогда она вместе с мамой пришла на премьеру бродвейского мюзикла в Нью-Йорке. Турман рассказывала, что не хочет привлекать лишнее внимание к дочери, давая ей возможность самостоятельно решить, хочет ли она быть публичным человеком.

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