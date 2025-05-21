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С 1 июня в Москве повышается стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 июня в Москве повышается стоимость проезда в общественном транспорте
В Москве подорожает проезд в транспорте
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Столичный Департамент транспорта объявил о повышении тарифов на проезд в городском транспорте с 1 июня. Разовые поездки на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте по карте «Тройка» будут стоить 67 рублей (вместо прежних 63 рублей). На пригородных маршрутах цена составит 90 рублей.

Самый выгодный вариант для разовой поездки — оплата по биометрии (через Face Pay), она обойдётся в 63 рубля. В Дептрансе добавили, что останутся бесплатные пересадки между маршрутами наземного транспорта и рельсовыми видами.

В ведомстве подчеркнули, что с 2011 года изменение тарифов на проезд в Москве существенно ниже уровня инфляции:

Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней в столице остаётся одной из самых низких среди крупных городов России.
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