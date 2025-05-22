Эксперт рассказал, действительно ли существуют феромоны

Существуют ли на самом деле феромоны, способные вызывать сексуальное влечение? На этот вопрос ответил Евгений Таратухин — кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, автор курса «Основы парфюмерного искусства».

По его словам, феромоны действительно существуют, но их роль в привлечении партнёра сильно преувеличена маркетологами.

Тема феромонов часто появляется в парфюмерии, но по большей части это сугубо маркетинговый ход, и никаких особых веществ, вызывающих влечение к носительнице или носителю аромата, на самом деле нет.

Однако полностью отрицать влияние запахов на человека нельзя. Например, у женщин, живущих вместе, может синхронизироваться менструальный цикл — и это один из доказанных эффектов феромонов.

На вопрос, могут ли духи с феромонами усилить сексуальную привлекательность, Таратухин ответил, что здоровье кожи и обмен веществ играют гораздо большую роль, чем гипотетическое воздействие феромонов.

Иметь здоровую кожу и здоровый обмен веществ гораздо важнее, чем ждать от микробов помощи в выработке сексуально привлекающих молекул. У разных людей, в том числе разного пола, свой набор веществ, которые способствуют их сексуальному интересу.

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