Ветеринар рассказала, что категорически нельзя делать при расстройстве желудка у питомца

Известная ветеринарная медсестра Джейд, публикующая видео в соцсетях под именем Jade The Vet Nurse, предупредила владельцев собак об устаревшем и опасном методе лечения диареи у питомцев. По её словам, голодание может только ухудшить состояние животного.
Ветеринар рассказала, что делать, если у собаки диарея:
- обеспечьте доступ к воде — диарея приводит к обезвоживанию, поэтому у питомца всегда должна быть свежая вода;
- не прекращайте кормить — собаку нужно кормить часто, но небольшими порциями. Подойдёт лёгкая пища: отварная курица или белая рыба с коричневым рисом или цельнозерновыми макаронами;
- используйте пробиотики — специальная паста из зоомагазина или ветеринарной аптеки поможет восстановить микрофлору кишечника.
Эксперт также предупредила, что к ветеринару нужно обращаться, если:
- диарея сопровождается рвотой или кровью в стуле;
- собака вялая, отказывается от еды или выглядит больной;
- питомец съел что-то токсичное.
Также опасно, если симптомы не проходят через два-три дня после начала лечения.
Джейд отметила, что раньше владельцам советовали не кормить собаку 12–24 часа, но этот метод устарел. Современные исследования показывают, что голодание может ослабить животное и замедлить выздоровление.
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