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Ветеринар рассказала, что категорически нельзя делать при расстройстве желудка у питомца

Известная ветеринарная медсестра Джейд, публикующая видео в соцсетях под именем Jade The Vet Nurse, предупредила владельцев собак об устаревшем и опасном методе лечения диареи у питомцев. По её словам, голодание может только ухудшить состояние животного.

Ветеринар рассказала, что делать, если у собаки диарея:

обеспечьте доступ к воде — диарея приводит к обезвоживанию, поэтому у питомца всегда должна быть свежая вода;

не прекращайте кормить — собаку нужно кормить часто, но небольшими порциями. Подойдёт лёгкая пища: отварная курица или белая рыба с коричневым рисом или цельнозерновыми макаронами;

используйте пробиотики — специальная паста из зоомагазина или ветеринарной аптеки поможет восстановить микрофлору кишечника.

Эксперт также предупредила, что к ветеринару нужно обращаться, если:

диарея сопровождается рвотой или кровью в стуле;

собака вялая, отказывается от еды или выглядит больной;

питомец съел что-то токсичное.

Также опасно, если симптомы не проходят через два-три дня после начала лечения.

Джейд отметила, что раньше владельцам советовали не кормить собаку 12–24 часа, но этот метод устарел. Современные исследования показывают, что голодание может ослабить животное и замедлить выздоровление.

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