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Стилист рассказал, что не стоит надевать в театр

Стилист рассказал, что не стоит надевать в театр
Что не стоит надевать в театр
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Эксперт советует соблюдать дресс-код. Стилист Елена Кузнецова рассказала, что тенденция к послаблению модных правил этикета с каждым годом становится всё более заметной. Несмотря на это, она рекомендует придерживаться классического стиля и выбирать для посещения театра сдержанные и закрытые образы.

Елена подчеркнула, что пляжные, откровенные и спортивные луки лучше оставить для других случаев. Стилист советует мужчинам приходить на спектакль в костюме, а женщинам — в элегантном платье.

В театре рекомендуется соблюдать классический стиль: элегантное платье, костюм или вечерний комплект. Правила сейчас стали гораздо демократичнее. Однако во все времена в театре принято считать недопустимыми спортивные костюмы, сандалии, шорты, майки и одежду, которая выглядит слишком повседневно или неряшливо, — сказала Кузнецова.

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