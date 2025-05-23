Учёные выяснили, почему девушки любят плохих парней

Исследование подтвердило, что мужчин с чертами психопатов считают более привлекательными. Китайские учёные из Хунаньского педагогического университета провели серию экспериментов и выяснили, что мужчин с чертами Тёмной триады (нарциссизм, макиавеллизм, психопатия) женщины считают не только более харизматичными, но и более надёжными.

В эксперименте участвовали 592 женщины, которым показывали фотографии мужчин с разной степенью выраженности психопатических черт. Участницы оценивали их по параметрам привлекательности, доминантности и надёжности. Дополнительно проводились игры на доверие, чтобы проверить, насколько испытуемые склонны доверять таким мужчинам.

Оказалось, что мужчины с высокими показателями Тёмной триады воспринимались как более привлекательные из-за специфических черт лица, а также заслуживающие доверия.

Учёные предполагают, что эволюционно уверенность и харизма (даже с оттенком манипулятивности) могли ассоциироваться с лидерскими качествами, что делало таких мужчин условно «выгодными» партнёрами.

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