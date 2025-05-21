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Въезды на пляжи Анапы полностью перекроют бетонными блоками

Въезды на пляжи Анапы полностью перекроют бетонными блоками
Пляжи Анапы перекроют
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Работы по очистке территории продолжаются. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в ближайшее время все въезды на пляжи, пострадавшие от разлива мазута, будут закрыты. Попасть туда сможет только спецтехника. 19 мая начали перекрывать дороги к морю от Центрального пляжа Анапы до села Витязево.

Чтобы предотвратить бесконтрольное движение сторонних автомобилей по пляжам и не мешать работам по очистке береговой линии, в Анапе перекрывают практически все выезды к морю — для этого спецтехника делает рвы и перекрывает участки, которые можно использовать для несанкционированного выезда на пляж, бетонными блоками, — уточнили в оперативном штабе.

Источник подчеркнул, что волонтёры и сотрудники спецслужб продолжают работать над устранением последствий разлива мазута, который случился 15 декабря 2024 года. Экологическая катастрофа произошла из-за разлома двух корпусов нефтяных танкеров.

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