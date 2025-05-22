Шорты-подгузники становятся главным трендом летнего сезона

Инлюенсеры скупают необычный предмет гардероба. Эксперты журнала New York Post обратили внимание на тренд, который набирает обороты в этом сезоне. Модницы охотятся за шортами-«подгузниками», которые напоминают панталоны.

Странный элемент гардероба появился в новых коллекциях известных брендов. Так, на прошедших Неделях моды подобные шорты демонстрировали бренды Chloe, Miu Miu, Aritzia и другие. Дизайнеры предлагают носить их не только на подиуме, но и в качестве повседневной одежды.

Сочетать необычные шорты можно с базовыми вещами. Например, интересно будет смотреться образ с простой белой футболкой, объёмным пиджаком и остроносыми туфлями на небольшом каблуке.

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