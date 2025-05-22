Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в бикини

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Модель продемонстрировала идеальный пресс. Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась в личном блоге новым кадром, для которого позировала в бикини в клетку. Купальник от бренда Burberry подчеркнул рельефный пресс и тонкую талию модели.

Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Из личного архива Роузи Хантингтон-Уайтли

Фотография Роузи произвела фурор среди её подписчиков. Поклонницы манекенщицы просят поделиться секретом роскошной фигуры, которую Хантингтон-Уайтли, к слову, удалось сохранить после двух беременностей.

«Идеальная», «Расскажите мне, как можно добиться такой талии. А этот пресс…», «Роузи, ты от нас что-от скрываешь? Тебе удалось узнать секрет идеальной фигуры», «Эта талия — моя мечта», «Очень красивая», — пишут пользователи Сети под снимком модели.

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