Кейт Миддлтон увлеклась пчеловодством: милые кадры с принцессой

Принцесса находит гармонию, наблюдая за полосатыми трудягами. Кейт Миддлтон увлеклась пчеловодством. В официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских появилась публикация в честь Всемирного дня пчёл.

Кейт Миддлтон Фото: Из личного архива Кейт Миддлтон

С Всемирным днём пчёл! Чествуем маленькое насекомое, которое выполняет огромную работу. Пчёлы опыляют наши цветы, растения и зерновые культуры, поддерживают биоразнообразие и развитие наших экосистем, — говорится в подписи к кадрам с королевскими ульями.

Но куда больше внимания публики привлекли фотографии Кейт Миддлтон, сделанные во время того, как принцесса работала на пасеке. Для этого она облачилась в специальный защитный костюм. Супруга принца Уильяма настолько погрузилась в пчеловодство, что теперь это одно из её главных хобби.

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