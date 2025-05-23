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Эксперт Санина назвала самый невыгодный для отпуска месяц этим летом

Эксперт Санина назвала самый невыгодный для отпуска месяц этим летом
Самый невыгодный для отпуска месяц этим летом
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Отдыхать в этот месяц не стоит. Июнь будет наименее выгодным месяцем для отпуска этим летом, сообщила «РИА Новости» директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

По её словам, если сравнивать летние месяцы 2025 года, то самым выгодным для отдыха окажется июль, а июнь, напротив, будет менее предпочтительным вариантом.

Эксперт объяснила, что стоимость рабочего дня в разных месяцах может существенно различаться. В месяцы с малым количеством рабочих дней, таких как июнь, уходить в отпуск невыгодно, поскольку стоимость одного рабочего дня может превышать среднедневной заработок, из которого рассчитываются отпускные. Напротив, чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее брать отпуск в этот период.

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