Эксперт Новиков назвал признаки прослушки телефона

Малозаметные сигналы могут указывать на возможный шпионаж. Необъяснимый перегрев смартфона, резкая разрядка аккумулятора и подозрительный интернет-трафик могут быть признаками того, что устройство находится под наблюдением, предупредил Никита Новиков, руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования компании Angara Security.
Эксперт перечислил основные сигналы, указывающие на возможную прослушку устройства.
- Неожиданный нагрев телефона в режиме ожидания.
- Слишком быстрая разрядка аккумулятора.
- Рост фонового трафика — данные передаются без вашего ведома.
- Подозрительные соединения ночью или при заблокированном экране.
При обнаружении таких сигналов Никита Новиков рекомендует проверить переадресацию (*#21#), изучить детализацию звонков и интернет-активности в личном кабинете у оператора, найти скрытые приложения (некоторые шпионские программы не имеют иконок). Также следует проверить разрешения — подозрительно, если неизвестные приложения имеют доступ к микрофону, камере или геолокации.
Если есть подозрения на прослушку, эксперт рекомендует использовать специализированные антишпионские сканеры. Однако эффективнее всё же сбросить устройство до заводских настроек.
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